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НовостиПроисшествия15 июня 2023 12:01

В Липецке торговый центр заволокло дымом из-за короткого замыкания

К ТРЦ «Европа» стянулись 8 пожарных расчетов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке торговый центр заволокло дымом из-за короткого замыкания

В Липецке торговый центр заволокло дымом из-за короткого замыкания

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером в среду 14 июня в Липецке в ТРЦ «Европа» повалил дым. Им заволокло семейный парк развлечений.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия прибыли восемь пожарных расчетов. Оказалось, в здании произошло короткое замыкание без последующего горения. Его ликвидировали.

Напомним, что в случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Также липчан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кстати, в лесах Липецкой области продолжает действовать особый противопожарный режим. До 30 июня там запретили разводить костры, жечь сухую траву, мусор. За нарушения грозят приличные штрафы.