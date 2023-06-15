Липецким бойцам планируют выплачивать от 50 до 600 тыс за участие в СВО или ранение

В Липецкой области обсуждают новый закон о выплатах участникам СВО и их семьям Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 15 июня, депутаты Липецкого облсовета одобрили проект нового закона о разовых выплатах участникам СВО и их семьям. Окончательное решение обсудят на сессии 20 июня. Если депутаты примут документ, закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.

На меру поддержки смогут рассчитывать как действующие, так и бывшие бойцы. Мобилизованные липчане и добровольцы спецоперации будут получать по 50 тысяч рублей.

За ранение военнослужащим планируют перечислять 300 или 600 тысяч. Конкретная сумма будет зависеть от тяжести травмы, сообщили в пресс-службе облсовета. Члены семьи получат миллион рублей, если ближайший родственник погибнет в ходе СВО или пропадет без вести.