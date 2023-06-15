Первый рейс скоростного поезда между Липецком и Воронежем запустят 25 июня

Скоростной поезд будет курсировать между Липецком и Воронежем Фото: Алина ПАЛАГИНА

На следующей неделе, 25 июня, начнут тестировать скоростной поезд между Липецком и Воронежем. Пригородная пассажирская компания «Черноземье» запустит первый пробный рейс.

За лето планируют проверить поезд еще четыре раза – 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Поезд №7141 отправится из Воронежа в 7:55. Поездка должна занять 1 час 48 минут. Получается, что вагоны прибудут Липецк в 9:43.

Обратный путь сократится на пять минут. Из Липецка поезд тронется в 17:51 и доберется до Воронежа в 19:34. При этом, транспорт будет минуту стоять на «Графской» и в Усмани.

Билет будет стоить 353 рубля без учета льгот. В конце августа специалисты оценят востребованность поезда и решат дальнейший вопрос с расписанием электрички.