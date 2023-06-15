Подрядчик по гарантии исправил недочеты в дорожном ремонте на Баумана в Липецке

В Липецке закончили ремонт дороги на Баумана Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Подрядчик восстановил дорогу на улице Баумана в Липецке. Напомним, асфальт ремонтировали в 2020 году. После в покрытии появились трещины.

Однако гарантийные обязательства действуют пять лет. Поэтому специалистов обязали за свой счет исправить недостатки.

Рабочие уложились в срок, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт закончили на этой неделе. Подрядчик снял старое полотно и уложил новое покрытие в 1,5 километра.

Также жители Сокола попросили вторично использовать асфальтную крошку. Специалисты посыпали ее по дороге на улице Курчатова.

Напомним, в Липецкой области появятся 11 новых зарядных станций для электромобилей. Устройства мощностью в 150 кВт смогут ежедневно питать более 330 машин.