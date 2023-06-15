В Липецке нашли псевдоломбард, выдающий займы под залог цифровой техники Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке нашли псевдоломбард. В первом квартале 2023 года компания размещала в интернете информацию о себе. Представители фирмы создали страницу в соцсетях, где обещали выдавать займы под залог цифровой техники.

Как сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России, ресурс заблокировали. Данные о псевдоломбарде направили в полицию для дальнейшей проверки.

В ЦБ напоминают, что такие компании опасны. Они зачастую не соблюдают льготный месячный срок до реализации залога и устанавливают завышенные проценты. То есть их клиенты могут лишиться заложенного имущества. К тому же псевдоломбарды сотрудничают с кибермошенниками, продают им персональные данные граждан.

Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.