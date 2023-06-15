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НовостиЭкономика15 июня 2023 14:01

В ОЭЗ «Липецк» за 250 млн построят завод по выпуску утеплителя для одежды

Предприятие планируют запустить в 2024 году
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области откроют завод по производству утеплителя из синтетического волокна

В Липецкой области откроют завод по производству утеплителя из синтетического волокна

Фото: Архив КП

На грязинском участке в особой экономической зоне «Липецк» построят завод по производству утеплителя для одежды. Материал будут изготавливать из синтетических волокон. Инвестор вложит 250 миллионов рублей.

Соглашение подписали в этот четверг, 15 июня. Предприятие планируют запустить в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Завод обеспечит более 30 новых рабочих мест. В год здесь хотят выпускать 1,8 миллиона погонных метров изделия.

Напомним, за два года в регионе откроют три семенных предприятия. Договоры заключили с тремя аграрными компаниями. Также к концу 2025 года в Липецке появится первый в России завод по выпуску посуды из опалового стекла. На возведение площадки потратят четыре миллиарда.