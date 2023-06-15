Инвалиды боевых действий получат льготу до 130 тыс на газификацию в Липецкой области

В Липецкой области обсудили льготную газификацию для инвалидов боевых действий Фото: Архив КП

Депутаты Липецкого облсовета обсудили льготную газификацию для инвалидов боевых действий. Липчанам планируют выплачивать компенсацию до 130 тысяч рублей.

На данный момент мера поддержки действует для многодетных семей, ветеранов ВОВ, боевых действий и их родственников, участников СВО и членов их семей. Также деньги получают люди, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Теперь список жителей, которые могут рассчитывать на помощь, хотят расширить. Так, правом смогут пользоваться все инвалиды боевых действий независимо от уровня дохода. Льгота действует, если участок находится на территории региона.

Депутаты поддержали законопроект, сообщили в пресс-службе облсовета. Окончательное решение примут на следующей сессии.