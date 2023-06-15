В Липецке инспекторы ДПС спасли истекающего кровью дачника, поранившего ногу Фото: принтскрин видео.

В Липецком районе инспекторы ДПС спасли мужчину, который на даче поранил ногу болгаркой. Несчастье произошло еще в прошлом месяце, но о случившемся стало известно только сейчас. В полицию пришло письмо от дочери дачника.

Оказалось, что 23 мая мужчина серьезно повредил ногу болгаркой. Истекая кровью, он сел за руль, чтобы доехать до больницы, но не смог. Иномарку с пострадавшим вовремя заметили старшие лейтенанты полиции Николай Черницын и Андрей Мурзин. Они перенесли несчастного в свою машину и быстро доставили в больницу, где мужчину срочно прооперировали, поделились в пресс-службе регионального УМВД России

Рана оказалась глубокой – была задета артерия. Липчанин потерял много крови. К моменту госпитализации пульс пациента почти не прощупывался. К счастью, все обошлось. Операция прошла успешно. Через несколько дней мужчина вернулся домой. Там его навестили правоохранители: поинтересовались самочувствием и принесли фрукты.