Холодную воду отключат на 18 улицах Липецка в пятницу 16 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 16 июня в Липецке отключат холодную воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях. Краны пересохнут на 18 улицах города.

С 10 утра до 8 часов вечера без ресурса останутся жители улиц Доватора, 5, 5а, 7, 9; Папина, 2б, 2а/1, 13, 15; Богдана Хмельницкого, 2-4, 3а, 6, 8, 10; Айвазовского, 7; Катукова, 18; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; бульвар Есенина, 3, 5, 7; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14, 14а.

Также краны пересохнут по улицам Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180; Саратовская, вл.3, вл. 3/4; Моршанская, 1-5, 1а, 1б, 2а, 4б, 4а/1, 7-14, 8/2, 8/1, 9а, 13а, 16, 18, 20, 22, 22а; Физкультурная, 1-15; Российская, 1-10; Сельскохозяйственная, 1-33, 2а.

На этот же период времени холодную воду отключат по улицам Союзная, 1г, 1д, 3, 5/1, 5а; проезд Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 и в частном секторе: проезд Потапова и улица Буденного в селе Желтые Пески.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Айвазовского, 7; бульвар Есенина, 7; Студенческий городок, 11а; Моршанская, 22, Сельскохозяйственная, 12; Союзная, 3, а также по заявкам потребителей. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.