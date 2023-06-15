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НовостиПроисшествия15 июня 2023 16:03

В Липецке спасатели освободили запертого в машине годовалого ребенка

Мама малыша забыла ключи на сидении и захлопнула дверцу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке спасатели освободили запертого в машине годовалого ребенка

В Липецке спасатели освободили запертого в машине годовалого ребенка

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В среду 14 июня в Липецке спасатели приехали на помощь годовалому ребенку, который оказался запертым в машине. Молодая мама, выйдя из транспорта, оставила ключи на сидении и захлопнула дверцу. Малыш остался внутри.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, специалисты вскрыли дверь автомобиля с помощью слесарного инструмента. Оказавшись на руках у мамы, юный липчанин быстро успокоился. Помощь медиков ему не понадобилась.

Кстати, в минувшую субботу спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Моршанской, которую захлопнул ребенок. В выходные они опиливали упавшие деревья в областном центре. При необходимости помогали сотрудникам других экстренных служб.