Житель Липецкого района выплатил долг по налогам в 270 тысяч после ареста КамАЗа Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Липецкого района пришлось выплатить долг, чтобы вернуть право на КамАЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, мужчина долгое время не платил налоги. Сумма задолженности превысила 270 тысяч рублей.

Липчанина предупреждали, что возбуждены исполнительные производства и, если он продолжит игнорировать очевидное, последуют меры. Но он все равно не выплатил долг. Тогда пристав арестовал КамАЗ мужчины.

В этот раз неплательщик осознал серьезность ситуации. Он не стал дожидаться, когда машина «уйдет с молотка», и внес всю сумму.

К сожалению, есть и отрицательные примеры в подобных историях. Так, у должника по алиментам из Лебедянского района арестовали ВАЗ, но он все равно продал его за 30 тысяч рублей, сделав только хуже. Теперь мужчине придется отбывать наказание в колонии-поселении.