Какие улицы Липецка останутся без света в пятницу 16 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 16 июня некоторым жителям Липецка отключат свет. Специалисты планируют ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе «Россети Центр».

С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители дома №61 по проспекту Победы. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Воровского, Депутатская, Чкалова. Киевская, 16а; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 3, 11-13; переулок Крымский, 2, 4, 6, 8; Фруктовый, д. 1а; Витебский, 9; Данковский.

Дополнительную информацию об отключениях липчане могут узнать по бесплатному телефону компании 8-800-220-02-20. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним, что 18 улиц Липецка останутся в пятницу без холодной воды. Под отключения попадут как центральные улицы города, так и отдаленные районы. Подробности здесь.