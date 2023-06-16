Четыре расчета МЧС тушили пожар в садовом домике под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 15 июня в Липецке горел садовый домик. Пожар вспыхнул в садоводческом товариществе «Металлург» около 15.00. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись четыре спасательных расчета. Им удалось отстоять здание, но крыша полностью выгорела.

В тот же день на улице Юношеская полыхал металлический строительный вагончик. Пламя уничтожило его внутреннюю отделку и вещи по всей площади. На улице Газина пожарные потушили заброшенное двухэтажное строение. А в доме на Циолковского подгорела пища.

В селе Дубовое Чаплыгинского района ранним утром вспыхнула деревянная баня. На месте работали 2 отделения МЧС. Огонь повредил отделку бани на площади пять квадратных метров. В селе Копцевы Хутора Липецкого района сгорел сарай.