Два пляжа под Липецком открыли без заключения о качестве воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Два пляжа Липецкой области открыли, не дождавшись заключения о санитарном состоянии и качестве воды. Нарушения выявили в Краснинском районе. Также на песчаных территориях не установили защищающие от солнца навесы, урны для мусора, не определили границы мест купания.

- В целях устранения нарушений в адрес глав сельских поселений внесены представления, результаты рассмотрения которых и фактическое устранение нарушений поставлены на контроль, прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что в среду 14 июня спасатели освободили годовалого малыша из заблокированного автомобиля в Липецке. Мама ребенка забыла ключи на заднем сидении машины и захлопнула дверцу. Сын остался внутри. Подробности здесь.