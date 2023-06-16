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НовостиЭкономика16 июня 2023 9:20

Липецкая область подписала 21 соглашение на 18,2 миллиарда инвестиций

В регионе появятся 1600 новых рабочих мест
Алина ПАЛАГИНА
В новые предприятия Липецкой области вложат около 18 миллиардов

В новые предприятия Липецкой области вложат около 18 миллиардов

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 15 июня, Липецкая область подписала 21 соглашение на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Губернатор Игорь Артамонов встретился с представителями компаний. Размер инвестиций в регион составит 18,2 миллиарда рублей.

В области построят три завода по производству семян, 11 зарядных станций для электромобилей, предприятие по выпуску высокопрочной посуды из опалового стекла. Также начнут изготавливать утеплители для спецодежды из синтетического волокна и корм для домашних животных. В ЛГТУ планируют открыть IT-кафедру, сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области. Таким образом, в регионе появятся около 1600 новых рабочих мест.

Напомним, между Липецком и Воронежем запустят скоростной поезд. Первый рейс отправится 25 июня.