Вандал разбил урну за 10 тысяч рублей на Петровском спуске в Липецке Фото: принтскрин видео.

В Липецке вандал попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. В ночь на 16 июня неизвестный на лестнице Петровского спуска перевернул урну. Она разбилась. Удивительно, но мужчина сделал это безо всякой на то причины. Спускаясь вниз со стороны Соборной площади, он вдруг набросился на контейнер, а потом как ни в чем не бывало пошел дальше.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, имущество находится на балансе управления главного смотрителя. Специалисты намерены обратиться в полицию. Записи с камер они передадут правоохранителям.

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Урну уже не восстановить. Напомним, что за порчу имущества в общественных местах можно получить не только на административную, но и уголовную статью. Наказание - от штрафа в 40 тысяч рублей до ареста до 3 месяцев.