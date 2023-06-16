7 738 медработников Липецкой области получают досрочную пенсию по старости

В Липецкой области досрочную пенсию получают более 7,5 тысяч медиков Фото: Архив КП

В Липецкой области 7 738 медицинских работников получают досрочную пенсию по старости. Сотрудники могут оформить выплату раньше общеустановленного возраста, если достигли определенного стажа.

– С этого года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет, – сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

К тому же медики могут получать пенсию и продолжать трудиться. Требования к стажу прежние – 25 лет в селах и 30 лет в городах.

Напомним, в регионе инвалиды боевых действий получат льготу на газификацию до 130 тысяч рублей. Депутаты облсовета рассмотрели изменения в законе. Список жителей, которые могут пользоваться социальной поддержкой, планируют расширить.