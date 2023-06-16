До +30 градусов тепла и без дождей в Липецке в субботу 17 июня

В Липецкую область вернулось лето Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкую область возвращается лето. В субботу 17 июня в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +30 градусов. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 743 мм рт.ст.

В воскресенье 18 июня в Липецке без изменений. В темное время суток около 17 градусов выше ноля. Днем воздух разогреется до +28 градусов. С утра возможна небольшая облачность, а к обеду - солнечно. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт.т.

Долгота дня: 16 часов 51 минута. Восход в 3.57. Заходит солнце в 20.48.