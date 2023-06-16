В Липецке для онкобольных детей откроют школу и кружки в областной больнице

В Липецкой областной больнице будут проводить занятия для онкобольных детей Фото: архив "КП"

В сентябре 2023 года в Липецкой областной детской больнице откроют госпитальную школу. Уроки будут проводить для ребят, которые лечатся от онкологии. Также в стационаре появятся кружки, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки.

Заниматься с детьми планируют учителя из липецкой школы №30. Педагоги прошли специальную стажировку в Москве в двух медицинских исследовательских центрах онкологии.

Напомним, в Липецкой области досрочную пенсию по старости получают более 7,5 тысяч медицинских работников. Выплату назначают раньше общеустановленного возраста, когда сотрудник достигает определенного стажа. Выслуга лет должна составить 25 лет в сельской местности и 30 – в городах.