Мужчина вырастил 27 кустов конопли во дворе дома под Липецком

Под Липецком мужчина вырастил 27 кустов конопли во дворе дома Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области 51-летний мужчина незаконно выращивал коноплю на приусадебном участке. Полицейские обнаружили во дворе его дома в Краснинском районе 27 запрещенных растений.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке вандал разбил урну на Петровском спуске. Злодей попал в объектив камеры видеонаблюдения. Неизвестный шел по лестнице со стороны Соборной площади и вдруг набросился на объект. Мужчина перевернул урну и пошел дальше. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Чиновники намерены обратиться в полицию.