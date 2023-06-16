В Липецке подруга таксиста украла с банковской карты пассажира 250 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке подружку таксиста подозревают в краже. По версии следствия, она похитила с банковской карты пассажира 250 тысяч рублей. Это случилось в ночь на 11 июня. В машине у мужчины выпал телефон. Девушка подобрала его и разблокировала, поднеся устройство к лицу незнакомца.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодейка зашла в банковское приложение и перевела на свой счет 250 тысяч рублей. На эти деньги она купила одежду, косметику и дорогой телефон. Последнее полицейские изъяли в качестве возмещения ущерба.

Правоохранители установили личность предполагаемой преступницы. Подозреваемая – 22-летняя липчанка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание – до 6 лет тюрьмы.