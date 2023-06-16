Клещи покусали 2043 ребенка и взрослого в Липецкой области

В поликлиники Липецкой области с укусами клещей обратились 959 детей Фото: Архив КП

По данным на 15 июня клещи покусали 2 043 жителя Липецкой области. При этом, пострадали 959 детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях исследовали 1800 клещей, 338 оказались инфицированными. У 220 паразитов нашли возбудитель боррелиоза, 112 – возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека, у шести – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Большинство пациентов подцепили клещей возле домов – 68%. Во время отдыха на природе покусали 15,5%, а на территории садоводчеств – более 6%.

В регионе медики проверяют клещей на инфекции в трех учреждениях. Липчане могут обратиться в центр гигиены и эпидемиологии на улице Гагарина, 60А, областную клиническую инфекционную больницу на Космонавтов, 37А и кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18.