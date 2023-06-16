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НовостиПроисшествия16 июня 2023 13:19

Неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге под Липецком

Злодеи не смогли взломать конструкции
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге под Липецком

Неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на железной дороге между станциями Чугун-1 и Чугун-2 неизвестные пытались повредить релейные шкафы. Как сообщил lipetsk.kp.ru собственный источник, 15 июня во время обхода специалисты обнаружили на конструкции следы взлома и поджога. Но злодеям не удалось довести начатое до конца. Официальных комментариев относительно случившегося пока нет.

Напомним, что в ночь на 16 июня в центре Липецка вандал разбил урну. Неизвестный мужчина неожиданно набросился на объект, повалил его, а потом просто продолжил свой путь.

А днем ранее хулиганы разбили два остановочных павильона на проспекте Победы. Сумма ущерба - около 148 тысяч рублей. Подробности здесь.