Неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на железной дороге между станциями Чугун-1 и Чугун-2 неизвестные пытались повредить релейные шкафы. Как сообщил lipetsk.kp.ru собственный источник, 15 июня во время обхода специалисты обнаружили на конструкции следы взлома и поджога. Но злодеям не удалось довести начатое до конца. Официальных комментариев относительно случившегося пока нет.

Напомним, что в ночь на 16 июня в центре Липецка вандал разбил урну. Неизвестный мужчина неожиданно набросился на объект, повалил его, а потом просто продолжил свой путь.

А днем ранее хулиганы разбили два остановочных павильона на проспекте Победы. Сумма ущерба - около 148 тысяч рублей. Подробности здесь.