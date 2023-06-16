В Становлянском районе за 1,9 млрд построят элеваторный комплекс на 96 тысяч тонн зерна

В Липецкой области откроют элеваторный комплекс для хранения зерна Фото: Архив "КП"

В Становлянском районе Липецкой области построят элеваторный комплекс. Предприятие сможет хранить сразу 96 тысяч тонн зерна, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Инвестор планирует вложить 1,9 миллиарда рублей.

Проект хотят разделить на два этапа. Первую часть комплекса откроют за 1,3 миллиарда для хранения 36 тысяч тонн зерна, а вторую – на 60 тысяч тонн за 0,6 млрд. Площадка создаст 40 новых рабочих мест.

Напомним, Липецкая область подписала 21 соглашение на международном экономическом форуме. Делегация региона встретилась с представителями крупных компаний и договорилась о сотрудничестве. Всего объем инвестиций в новые заводы и проекты составит 18,2 миллиарда рублей.