Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика16 июня 2023 12:57

В Становлянском районе за 1,9 млрд построят элеваторный комплекс на 96 тысяч тонн зерна

Предприятие создаст около 40 новых рабочих мест
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области откроют элеваторный комплекс для хранения зерна

В Липецкой области откроют элеваторный комплекс для хранения зерна

Фото: Архив "КП"

В Становлянском районе Липецкой области построят элеваторный комплекс. Предприятие сможет хранить сразу 96 тысяч тонн зерна, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Инвестор планирует вложить 1,9 миллиарда рублей.

Проект хотят разделить на два этапа. Первую часть комплекса откроют за 1,3 миллиарда для хранения 36 тысяч тонн зерна, а вторую – на 60 тысяч тонн за 0,6 млрд. Площадка создаст 40 новых рабочих мест.

Напомним, Липецкая область подписала 21 соглашение на международном экономическом форуме. Делегация региона встретилась с представителями крупных компаний и договорилась о сотрудничестве. Всего объем инвестиций в новые заводы и проекты составит 18,2 миллиарда рублей.