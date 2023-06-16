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НовостиОбщество16 июня 2023 13:27

Из-за ремонта дороги на Фрунзе в Липецке перекроют движение с 20 по 30 июня

Проезд ограничат от Октябрьской до Неделина
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на 10 дней перекроют движение по Фрунзе

В Липецке на 10 дней перекроют движение по Фрунзе

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С 20 по 30 июня в Липецке ограничат движение машин от улицы Октябрьская до Неделина. Участок дороги на Фрунзе перекроют из-за ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Липчанам приносят извинения за временные неудобства. Водителей просят заранее продумать пути объезда.

Напомним, подрядчик по гарантии исправил недочеты в дорожном ремонте в районе Сокола на улице Баумана. Специалисты успели закончить в срок. Работы завершили до 15 июня.

Подрядчик срезал старое полотно, а оставшуюся асфальтную крошку посыпал на улицу Курчатова по просьбе жителей. Новое покрытие уложили на 1,5 километра дороги. Кстати, гарантийные обязательства компании будут действовать еще два года.