Из-за ремонта дороги на Фрунзе в Липецке перекроют движение с 20 по 30 июня

В Липецке на 10 дней перекроют движение по Фрунзе Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С 20 по 30 июня в Липецке ограничат движение машин от улицы Октябрьская до Неделина. Участок дороги на Фрунзе перекроют из-за ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Липчанам приносят извинения за временные неудобства. Водителей просят заранее продумать пути объезда.

Напомним, подрядчик по гарантии исправил недочеты в дорожном ремонте в районе Сокола на улице Баумана. Специалисты успели закончить в срок. Работы завершили до 15 июня.

Подрядчик срезал старое полотно, а оставшуюся асфальтную крошку посыпал на улицу Курчатова по просьбе жителей. Новое покрытие уложили на 1,5 километра дороги. Кстати, гарантийные обязательства компании будут действовать еще два года.