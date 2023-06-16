Из-за ремонта на Фрунзе в Липецке изменят маршрут шести автобусов с 20 июня

В Липецке изменится схема движения автобусов из-за дорожного ремонта Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 20 июня, в Липецке начнут ремонтировать участок дороги от улицы Октябрьской до Неделина. Движение перекроют на Фрунзе. Специалисты должны уложиться в десять дней. Из-за работ изменят маршрут для шести автобусов – № 28, 9, 359, 33, 33а и 325. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Общественный транспорт № 33, 33а, 325 не будет заезжать в район Петровского рынка. Автобус проделает путь через Петровский мост, площади Петра Великого, Революции и Театральная, а затем вернется на привычный маршрут.

В сторону улицы 50 лет НЛМК № 9 и 359 будут двигаться по площади Театральная, улицам Фрунзе, Октябрьская, Неделина и 50 лет НЛМК. В обратном направлении – через 50 лет НЛМК, Неделина, площади Петра Великого, Революции и Театральная.

У автобуса №28 маршрут не поменяется в сторону НЛМК. В направлении к 50 лет НЛМК транспорт пересечет Петровский мост, площади Петра Великого, Революции, улицы Фрунзе, Октябрьская и Неделина.