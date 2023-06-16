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НовостиОбщество16 июня 2023 14:23

Расписание автобуса №236 из Грязей в Липецк изменят с 17 июня

Маршрутка не будет заезжать в село Большой Самовец
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области автобусу №236 отменят два рейса

В Липецкой области автобусу №236 отменят два рейса

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области изменят расписание автобуса №236 «Грязи – Бутырки – Липецк». Два рейса отменят – в 12:00 из Грязей и в 13:40 из Липецка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Утренние отправления перенесут. Теперь маршрутка будет отъезжать от Грязей не в 5:30, а на 15 минут раньше. Из Липецка время рейса сдвинули с половины восьмого утра на 7:40.

Напомним, автобус №236 не сможет пересечь грязинский мост через реку Матыра. Из-за ограничительной рамы в 2,5 метра транспорт вынужден огибать переправу через дамбу Матырского водохранилища. Также маршрутка не будет заезжать в село Большой Самовец.