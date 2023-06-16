На Тракторном в Липецке провалился асфальт

В Липецке на перекрестке улиц 6-й Гвардейской дивизии и Коммунистической появилась яма Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 16 июня, в Липецке провалился асфальт в микрорайоне Тракторный. Яма появилась рядом с пешеходным переходом на перекрестке улиц 6-й Гвардейской дивизии и Коммунистической.

На место происшествия вызвали специалистов сетевых служб, сообщили в пресс-службе мэрии. Бригады определят, что вызвало обвал грунта. Сотрудники управления благоустройства поставили ограждения на аварийном участке. Водителям следует объезжать яму особенно осторожно.

Напомним, с 20 июня движение перекроют по улице Фрунзе – между Октябрьской и Неделина. Причина – в дорожном ремонте, который специалисты должны закончить за десять дней. Также во время работ изменят маршрут для шести автобусов. С новой схемой можно ознакомиться по ссылке.