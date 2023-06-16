Свет отключат в микрорайоне Дикое на семи улицах Липецка в понедельник 19 июня

В Липецке жители домов на семи улицах останутся без электричества Фото: Алина ПАЛАГИНА

В понедельник, 19 июня, в Липецке отключат свет на семи улицах микрорайона Дикое. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, сообщили в пресс-службе мэрии. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов по улицам Воровского; Даргомыжского; Депутатская, дома 2 – 9, 16 – 43, 46, 52а; Киевская, 16а; Чкалова; переулки Крымский, 2, 4, 6, 8 и Фруктовый, 1а.

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Напомним, в областном центре на Тракторном провалился асфальт. Яма образовалась на перекрестке улиц 6-й Гвардейской дивизии и Коммунистической. Специалисты управления благоустройства оградили аварийный участок.