В Липецке полиция поймала иностранца, который сделал тайники с 3 кг наркотиков

В Липецкой области нашли тайники с тремя килограммами наркотиков Фото: принтскрин видео.

В Липецке поймали 25-летнего иностранца, подрабатывающего наркокурьером. Автоинспекторы и полицейские остановили иномарку, в которой ехал подозреваемый.

По данным следствия, гость из ближнего зарубежья около двух месяцев распространял запрещенные вещества на территории ЦФО. Неизвестные присылали парню сообщение с координатами. Нарушитель находил тайник, а затем делил зелье на мелкие дозы. После отправлялся прятать закладки. Предварительно иностранца обучили всем необходимым навыкам и приемам конспирации.

Правоохранители обнаружили в Данковском районе три тайника, который сделал курьер. Стражи порядка изъяли около трех килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина находится под стражей. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК.