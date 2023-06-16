Питьевую воду отключат на 33 улицах Липецка в субботу 17 июня

В Липецке без холодной воды останутся жители нескольких микрорайонов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 17 июня, питьевую воду отключат в центре Липецка, на Соколе, Сырском Руднике и в микрорайоне «Европейский». Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная и Медицинская. Воду привезут по заявкам липчан.

Подачу ресурса ограничат на улицах Кузнечная, 24, 26а; Большие ключи, 51; Космонавтов, 56а и в частном секторе на Трудовой, Больших ключах и Кузнечной. Машина с водой приедет на Кузнечную, 24 и Космонавтов, 56а.

Также воду перекроют на улицах Дружбы, строение 32, 32, в частном секторе на Римского-Корсакова, Демократической, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Свободном Соколе, Пархоменко, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Вильямса, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Лумумбы, Энтузиастов и Дружбы. Цистерны с водой доставят по заявкам горожан.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.