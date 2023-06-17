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НовостиПроисшествия17 июня 2023 9:12

Пьяный житель Липецка позвонил в экстренные службы с угрозами взорвать дом

Полиция поймала телефонного террориста
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке полицейские задержали мужчину, угрожавшего подорвать дом в Советском районе

В Липецке полицейские задержали мужчину, угрожавшего подорвать дом в Советском районе

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке пьяный мужчина позвонил в экстренные службы, угрожая взорвать дом. Телефонный террорист утверждал, что заложил бомбу в одной из многоэтажек в Советском районе. Нарушитель обещал привести механизм в действие.

На место происшествия сразу же выехали специалисты. Полицейские осмотрели здание и двор, но ничего не нашли. Сообщение оказалось ложным, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стражи порядка поймали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель областного центра. Правоохранители завели уголовное дело по части 1 статьи 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обманщик находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Липецке на ЖД между станциями Чугун-1 и Чугун-2 неизвестные пытались повредить релейные шкафы.