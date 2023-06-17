Второй за сутки провал асфальта нашли на улице Белана в Липецке

В Липецке появилась яма на улице Белана Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Ночью этой субботы, 17 июня, в Липецке нашли второй за сутки провал асфальта. Яма появилась на улице Белана в районе дома №16.

Аварийный участок обнаружили специалисты «РВК-Липецк», сообщили в пресс-службе мэрии. Бригада проверяла инженерные коммуникации. Рабочие провели диагностику железобетонного коллектора, который проходил под дорожным покрытием. Оказалось, что свод конструкции сломан.

Провал образовался из-за отсутствия над коллектором разгрузочных плит. Поэтому машины создавали нагрузку на трубопровод.

Сотрудники водоканала оградили яму и поставили аварийное освещение. Сначала займутся ремонтом коллектора, а затем восстановят полотно.

Напомним, 16 июня асфальт провалился в областном центре на Тракторном. Дефект нашли на перекрестке улиц 6-й Гвардейской дивизии и Коммунистической.