В Липецке вторые сутки ищут пропавшую 13-летнюю девочку в розовой толстовке

В Липецке пропал 13-летний подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке уже вторые сутки ищут 13-летнюю школьницу. Чурсина Ксения пропала в четверг, 15 июня. Подросток вышел из дома около семи часов вечера в районе улицы 15-микрорайон.

С того времени о местонахождении девочки ничего неизвестно. Ребенок может находиться в любом городе, сообщили в липецком центре помощи «Поиск пропавших детей».

Приметы Ксении: выглядит на свой возраст, худощавого телосложения. Школьница была одета в розовую толстовку.

Жителей региона, которые видели Ксению Чурсину или знают, где может находиться школьница, просят позвонить в полицию – 02; волонтерам – 8 (4742) 37-88-77 или 8 (905) 681-05-18. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.