Питьевую воду отключат на пяти улицах в двух микрорайонах Липецка 18 июня

В Липецке в воскресенье без воды останутся жители домов на пяти улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 18 июня, в Липецке отключат питьевую воду в двух микрорайонах – на 9-м и Мирном. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут на пяти улицах с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов в частном секторе на Пестеля, переулках Макаренко и Рылеева. Воду будут привозить по заявкам горожан.

Также подачу ресурса ограничат по улицам 9 микрорайон, 22/1, 22/3; Яна Фабрициуса, 1, 5, 21 и в частном секторе на Яна Фабрициуса. Машина с водой приедет на Яна Фабрициуса, 1.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.