За магазином инструментов на Московской в Липецке загорелось здание

В Липецке загорелось здание за магазином инструментов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту субботу, 17 июня, в Липецке на улице Московская вспыхнуло здание. ЧП произошло около пяти часов вечера. Пожар случился за магазином инструментов недалеко от остановки «Швейная фабрика».

Как сообщили lipetsk.kp.ru очевидцы, черный дым валит в сторону 19-го микрорайона. По предварительным данным, загорелся склад. Подробности происшествия уточняются.

Дым валил в сторону 19-го микрорайона Фото: Алина ПАЛАГИНА

Подробности происшествия уточняются Фото: Алина ПАЛАГИНА

Напомним, в минувшую пятницу, 16 июня, на трассе М-4 в районе села Хлевное Липецкой области полностью сгорел туристический автобус. В салоне находились 49 пассажиров и два водителя. К счастью, в самом пожаре никто не пострадал.

55-летняя женщина упала во время эвакуации. Туристку увезли в больницу. Остальных пассажиров поселили в одной из районных гостиниц.