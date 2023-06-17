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НовостиПроисшествия17 июня 2023 15:56

За магазином инструментов на Московской в Липецке загорелось здание

Дым валит в сторону 19-го микрорайона
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке загорелось здание за магазином инструментов

В Липецке загорелось здание за магазином инструментов

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту субботу, 17 июня, в Липецке на улице Московская вспыхнуло здание. ЧП произошло около пяти часов вечера. Пожар случился за магазином инструментов недалеко от остановки «Швейная фабрика».

Как сообщили lipetsk.kp.ru очевидцы, черный дым валит в сторону 19-го микрорайона. По предварительным данным, загорелся склад. Подробности происшествия уточняются.

Дым валил в сторону 19-го микрорайона

Дым валил в сторону 19-го микрорайона

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Подробности происшествия уточняются

Подробности происшествия уточняются

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Напомним, в минувшую пятницу, 16 июня, на трассе М-4 в районе села Хлевное Липецкой области полностью сгорел туристический автобус. В салоне находились 49 пассажиров и два водителя. К счастью, в самом пожаре никто не пострадал.

55-летняя женщина упала во время эвакуации. Туристку увезли в больницу. Остальных пассажиров поселили в одной из районных гостиниц.