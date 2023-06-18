Часть липчан останется без воды 19 июня

Сезон ремонта сетей и отключений воды продолжается в городе. Как сообщила пресс-служба «РВК-Липецк», из-за работ 19 июня будет ограничена подача ресурса некоторым потребителям. Так, в понедельник, с 10 утра до 20:00 краны пересохнут по следующим адресам:

- частный сектор: ул. Пролетарская с. Сырское (подвоз воды - по заявкам потребителей);

- ул. Космонавтов, 47/5, 49/4. (подвоз воды по первому адресу);

- пл. Победы, 6, 6к.2, 6а, 6к.3, 8; ул. 8 Марта, 17, 17/2; ул. Крайняя, 4, 9 (точка подвоза технической воды: пл. Победы, 8).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.