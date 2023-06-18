Жительница Липецкой области стала жертвой мошенников при покупке морского контейнера

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

50-летняя женщина искала контейнер, чтобы использовать его в качестве сарая. Как сообщили в региональном УМВД, она нашла подходящий вариант в интернете и связалась с продавцом, которая подсказала нужный сайт для приобретения товара. Потерпевшая продолжила общение с «менеджером по продажам» в мессенджере. В итоге они договорились о покупке контейнера. Его стоимость с учетом доставки составила почти 48 000 рублей.

Мошенники отправили жительнице Грязинского района договор поставки, который она приняла за подлинный. Женщина не заметила подвоха, оплатила товар и стала ждать контейнер.

Однако, через договоренный срок, товар не поступил. А продавец перестал выходить на связь.