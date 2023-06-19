Под Липецком простились с погибшим в СВО выпускником школы №31

Фото с официальной страницы школы №31 в соцсетях Фото: с сайта

В Липецкой области простились с погибшим в СВО Доро Мирзоевым. Он был выпускником школы №31 областного центра. Парня не стало 9 июня.

- Доро навсегда останется для нас улыбчивым, весёлым, готовым прийти на помощь парнем, патриотом своей Родины! – написали на официальной странице учебного заведения в соцсети. - Администрация школы, педагогический коллектив, выпускники скорбят об утрате замечательного человека и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

С молодым человеком простились в субботу 17 июня в селе Никольское Усманского района.

Напомним, что 14 июня в Лебедянском районе похоронили Игоря Маслова. Герой погиб в возрасте 39 лет в ходе специальной военной операции. Подробности здесь.