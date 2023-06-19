Акция «Свеча Памяти» 2023 пройдет в Липецке 21 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером 21 июня в Липецке пройдет акция «Свеча Памяти». Траурное шествие накануне Дня памяти и скорби пройдет от площади Ленина-Соборной до площади Героев. Собравшиеся проследуют по маршруту с зажженными свечами. У Вечного огня липчане почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Шествие стартует в 22.00.

В прошлом году в акции участвовали около 5 тысяч липчан. Горожане развернули баннер «Мы помним», зажгли свечи и проследовали до площади Героев. Там колонну встретили слова о нападении фашистских войск на СССР, прозвучавшие 22 июня 1941 года.

Напомним, что Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Из пригородных сел и Липецка на фронт ушло около 46 тысяч человек. Погиб каждый третий.