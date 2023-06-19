41-летний житель Липецка отравился угарным газом в пожаре в ангаре на Московской

Пожар вспыхнул в ангаре на улице Московская в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в пожаре 41-летний мужчина отравился угарным газом. В пятницу 16 июня на улице Московская вспыхнул металлический ангар с автомобилем «Ауди». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, пламя повредило вещи и инструменты на площади 30 квадратных метров, а также бампер, фару, крыло и зеркало иномарки. От продуктов горения пострадал мужчина.

В тот же день в Данкове сгорело заброшенное кирпичное здание. Неоднократно в районах полыхала сухая трава и мусор. Самое масштабное возгорание зафиксировали в районе улицы Черняховского в областном центре – на площади 200 квадратных метров.

Напомним, что у села Хлевное сгорел туристический автобус, который ехал их Гомеля в Кабардино-Балкарию. В салоне находились 49 пассажиров, включая 13 детей.