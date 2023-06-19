Из-за порыва на Баумана в Липецке отключили питьевую воду на трех улицах Сокола

В Липецке более 30 домов на Соколе остались без холодной воды Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 19 июня, в Липецке на улице Баумана, 317а прорвало трубопровод диаметром в 100 миллиметров. На данный момент специалисты устраняют утечку, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Питьевую воду внепланово отключили на трех улицах Сокола. Предварительно, ремонтные работы закончат около восьми вечера.

Без холодной воды остались жители домов на Баумана, 307а, 307, 313, 317, 317а, 319, 321, 327, 325, 329, 331, 329/1, 331/1, 333б, 333, 333а, 333/1, 333/2, 333/3, 333/9, 333Г ст.1, 333в, 333г, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19 и в частном секторе на Цементников, Баумана, переулке Баумана, а также котельная Баумана.

Воду привезут на Баумана, 317а. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.