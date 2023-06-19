Холодную воду отключили 15 домам из-за аварии на водоводе в 20-м микрорайоне Липецка

В Липецке отключили питьевую воду на четырех улицах Фото: Архив "КП"

В этот понедельник, 19 июня, в Липецке произошла вторая коммунальная авария – на водоводе диаметром 300 миллиметров по Водопьянова, 13. Холодную воду отключили 15 домам в 20-м микрорайоне. Ремонтные работы должны закончить в восемь часов вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без питьевой воды остались жители многоэтажек на Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а; Меркулова, 3, 5, 7; проезде Сиреневый, 4 и проспекте Победы, 108, 110/1. Машина с водой приедет на Водопьянова, 7.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода может временно течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также в областном центре прорвало трубопровод на улице Баумана. Воду перекрыли по трем улицам Сокола. Подробности можно найти по ссылке.