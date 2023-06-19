60-летний мужчина погиб при пожаре в доме в селе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 17 июня в пожаре под Липецком погиб мужчина. Трагедия произошла в селе Боринское. Там ночью загорелся кирпичный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 3 спасательных расчетов и доброволец. Огонь уничтожил коридор, кухню, котельную и крышу здания на площади 35 квадратных метров. Не удалось спасти 60-летнего мужчину.

Той же ночью в селе Казаки Елецкого района полыхала Лада Приора. В селе Березовка Тербунского района – сарай с курами. Увы, 30 птиц сгорели. Но пожарным удалось защитить от огня дом и двух коров.

Напомним, что днем ранее в пожаре в ангаре на Московской пострадал 41-летний мужчина. Он отравился угарным газом.