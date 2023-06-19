Расписание пригородного автобуса №161 изменят в Липецкой области с 24 июня

С выходных в Липецкой области автобус №161 будет ходить по новому расписанию Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

С 24 июня изменят расписание пригородного автобуса №161 «Липецк – сады «Тракторостроитель – 3, 4, 5». Жителям вернули рейс, который отправляется от площади Клименкова в 10:45, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Восстановили еще два отправления – от остановки СНТ «Тракторостроитель-4» в 11:18 и от конечной станции СНТ «Тракторостроитель-5» в 11:30.

Из-за малого количества пассажиров специалисты решили объединить два вечерних рейса до СНТ «Тракторостроитель-5». Теперь маршрутка будет трогаться от площади Клименкова в 19:45, от СНТ «Тракторостроитель-4» – в 20:18, а от конечного пункта СНТ «Тракторостроитель-5» – в 20:30.

Напомним, расписание автобуса №236 «Грязи – Бутырки – Липецк» изменили с 17 июня. Два рейса отменили – в 12:00 из Грязей и в 13:40 из Липецка.