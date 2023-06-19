Житель Липецка украл сотовый телефон за 15 тысяч рублей и подарил его жене Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские раскрыли кражу сотового телефона за 15 тысяч рублей. В конце мая у дома по улице Кротевича 60-летняя женщина поливала перед домом цветы. Она оставила свой сотовый на клумбе, после чего ненадолго отошла. Когда липчанка вернулась, устройство исчезло.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители вычислили подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина. В тот день он проходил мимо дома горожанки, увидел телефон и похитил его. Затем он выбросил сим-карту, вставил новую и подарил ворованный сотовый жене.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.