Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 11:28

Горящий пассажирский автобус потушили на улице Гагарина в Липецке

Справиться с огнем водителю транспорта помогли неравнодушные автомобилисты
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Горящий пассажирский автобус потушили на улице Гагарина в Липецке

Горящий пассажирский автобус потушили на улице Гагарина в Липецке

Фото: принтскрин видео.

В понедельник 19 июня в Липецке на улице Гагарина загорелся автобус. Пассажирский транспорт вспыхнул рядом с остановкой «переулок Попова». Сначала из задней части машины начал валить дым, а затем вырвались языки пламени.

Пассажиры автобуса самостоятельно покинули салон. Проезжающие мимо автомобилисты начали останавливаться и помогать водителю. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России vesti-lipetsk.ru, липчанам удалось справиться с огнем до приезда двух пожарных машин.

В причинах случившегося разбираются специалисты. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.