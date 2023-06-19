Горящий пассажирский автобус потушили на улице Гагарина в Липецке Фото: принтскрин видео.

В понедельник 19 июня в Липецке на улице Гагарина загорелся автобус. Пассажирский транспорт вспыхнул рядом с остановкой «переулок Попова». Сначала из задней части машины начал валить дым, а затем вырвались языки пламени.

Пассажиры автобуса самостоятельно покинули салон. Проезжающие мимо автомобилисты начали останавливаться и помогать водителю. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России vesti-lipetsk.ru, липчанам удалось справиться с огнем до приезда двух пожарных машин.

В причинах случившегося разбираются специалисты. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.