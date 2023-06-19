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НовостиПроисшествия19 июня 2023 12:24

В Липецке осудят полицейских за передачу данных об умерших похоронному агентству

За свою «помощь» правоохранители получили 40 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке осудят полицейских за передачу данных об умерших похоронному агентству

В Липецке осудят полицейских за передачу данных об умерших похоронному агентству

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить полицейских, которые передавали данные об умерших владелице похоронных агентств. С сентября 2021 по февраль 2022 года оперативный дежурный и его помощник вступили в преступный сговор с предпринимательницей. Они сообщали ей о последних несчастьях, адреса погибших. В итоге женщина первой среди коллег оказывалась на пороге дома, где случилось горе, и предлагала родственникам организовать похороны.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, если липчане заключали с бизнес-вумен договор, то полицейские получали 4 тысячи рублей. Так они обогатились на 40 тысяч.

Их действия квалифицировали по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».