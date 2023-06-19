В Липецке осудят полицейских за передачу данных об умерших похоронному агентству Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить полицейских, которые передавали данные об умерших владелице похоронных агентств. С сентября 2021 по февраль 2022 года оперативный дежурный и его помощник вступили в преступный сговор с предпринимательницей. Они сообщали ей о последних несчастьях, адреса погибших. В итоге женщина первой среди коллег оказывалась на пороге дома, где случилось горе, и предлагала родственникам организовать похороны.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, если липчане заключали с бизнес-вумен договор, то полицейские получали 4 тысячи рублей. Так они обогатились на 40 тысяч.

Их действия квалифицировали по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».