Два выпускника из школ Липецка написали ЕГЭ по истории на 100 баллов

Два одиннадцатиклассника из Липецкой области сдали ЕГЭ по истории на максимальный балл Фото: Архив "КП"

В этот понедельник, 19 июня, стали известны результаты ЕГЭ по истории. Одиннадцатиклассники писали экзамен 5 июня. Два выпускника из Липецка получили максимальный результат по предмету.

Историю на 100 баллов сдали воспитанники школы №20 и «Школы Диалог», сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки. Работа состояла из 10 заданий базового уровня и 11 – повышенной сложности.

Напомним, в Липецкой области подходит к концу основной этап ЕГЭ. 19 и 20 июня участники пишут информатику и ИКТ. Предмет выбрали 776 юных липчан.

Пункты проведения организовали в 17 школах региона. Выпускники смогут узнать результаты не позднее 4-5 июля. Порог по информатике для поступления в вуз в 2023 году составил 40 баллов.