Четыре человека пострадали в ДТП с «Хендаем» и «Фольксвагеном» под Липецком

В Липецкой области в аварии пострадали два водителя и две пассажирки
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
В этот понедельник, 19 июня, в Липецком районе произошло ДТП с двумя иномарками. Пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, на трассе «Хлевное – Липецк» 26-летний водитель «Хендай» проехал на «красный» сигнал светофора по перекрестку. После автомобилист столкнулся с «Фольксвагеном», за рулем котором сидел 68-летний мужчина.
Водитель "Хендай" проехал на запрещающий сигнал светофора
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Пострадавших увезли на "скорой"
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
В результате аварии травмы получили оба водителя и две пассажирки корейского авто. Липчан увезли в больницу.
В обстоятельствах происшествия разбираются инспекторы и следственно-оперативная группа. Машины проезжают участок ЧП без пробок.
Напомним, на улице Гагарина в областном центре загорелся автобус. Пожар удалось потушить до приезда сотрудников МЧС. Водителю общественного транспорта помогали горожане.